US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal nur im 1,4 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die US-Wirtschaft hat im vierten Quartal 2025 stärker an Fahrt verloren als erwartet, was vor allem am Shutdown der Bundesregierung gelegen haben dürfte. Wie das Bureau of Ecenomic Analyses (Bea) im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war das US-BIP um 4,4 Prozent gewachsen.

Der Shutdown im letzten Jahr hat sichtbare Spuren hinterlassen. Ende Oktober prognostizierte das Congressional Budget Office (CBO), dass ein sechswöchiger Stillstand die BIP-Wachstumsrate des vierten Quartals um 1,5 Prozentpunkte senken würde, was zum Teil auf weniger Dienstleistungen durch Bundesbedienstete und einen Rückgang der Ausgaben zurückzuführen ist. Der Stillstand dauerte letztendlich etwas länger als sechs Wochen. Unterdessen haben starke Konsumausgaben und steigende AI-bezogene Investitionen die Wirtschaft gestützt.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im vierten Quartal um 2,9 Prozent nach einem Plus von 2,8 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 3,6 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 2,7 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen, wobei Importpreise ausgeklammert bleiben.

February 20, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)