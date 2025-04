US-ZOLL-BLOG/Trump will "Substanzielles" von China für niedrigere Zölle

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump will "Substanzielles" von China für niedrigere Zölle

US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Aussage nicht die Absicht, die Zölle auf chinesische Produkte einseitig zu senken, es sei denn, Peking biete etwas "Substantielles" an. Auf die Bitte, dies zu beschreiben, antwortete er, er wolle ein „offenes China". "Gehen Sie nach China und verkaufen Sie unsere Produkte, verkaufen Sie unsere Waren. Ein offenes China. Das wäre ein großer Sieg, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich darum bitten werde, weil sie es nicht offen haben wollen", sagte Trump Reportern, die mit ihm in der Air Force One reisten. Er erwarte, dass er in der Lage sein werde, Handelsabkommen mit einer Reihe von Ländern abzuschließen, sagte er außerdem und weiter: "Wir werden vernünftig sein".

Trump: Weitere 90-tägige Pause unwahrscheinlich

US-Präsident Donald Trump hat es als unwahrscheinlich bezeichnet, dass er eine weitere 90-tägige Pause bei den Zöllen gewähren wird. Er erwarte, dass er in der Lage sein werde, Handelsabkommen mit einer Reihe von Ländern abzuschließen. "Wir werden vernünftig sein", sagte er Reportern, die mit ihm in der Air Force One reisten.

Trump: "Handels-Deals laufen sehr gut"

Mit den Gesprächen für Handelsabkommen im Zollstreit geht es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump gut voran. "Wir sind sehr nah an einem Deal" wegen der Zölle mit Japan, sagte er zu Reportern vor dem Weißen Haus. Auf die Frage, ob er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe, sagte er, das wolle er nicht kommentieren. Sie hätten viele Male miteinander gesprochen. "Wir werden letztlich eine Menge guter Deals haben", fügte Trump hinzu. "Wir stellen die Dinge neu auf. Wir werden unser Land sehr reich machen."

