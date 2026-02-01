DAX25.147 +0,6%Est506.066 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.642 +0,3%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken weniger als erwartet

18.02.26 15:01 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Dezember nicht so deutlich zurückgegangen wie erwartet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Die Aufträge hatten im Vormonat noch um revidierte 5,4 (alt: 5,3) Prozent angezogen.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen im Dezember ein überraschend hohes Auftragsplus von 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs überraschten mit plus 0,6 Prozent ebenfalls positiv. Hier hatten Analysten lediglich einen halb so hohen Anstieg auf dem Zettel gehabt./la/jsl/jha/