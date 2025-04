USA: Einkommen und Konsumausgaben steigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind im März die Einkommen und die Konsumausgaben etwas stärker als erwartet gestiegen. Zum Vormonat legten die Einkommen um 0,5 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Konsumausgaben stiegen um 0,7 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden.

Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg um 2,3 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Volkswirte hatten mit 2,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 2,7 Prozent gelegen.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, fiel von 3,0 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Volkswirte hatten damit gerechnet.

Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Rate von zwei Prozent an. Die Fed hatte in der vergangenen Woche die Leitzinsen nicht angetastet. US-Präsident Donald Trump fordert die Notenbank immer wieder zu Zinssenkungen auf./jsl/he