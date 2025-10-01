DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie hellt sich etwas auf

01.10.25 16:22 Uhr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im September etwas aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,4 Punkte auf 49,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 49,0 Punkte gerechnet.

Wer­bung

Der ISM-Index liegt weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

Verbessert hat sich der Unterindex für Beschäftigung - auch wenn er weiter deutlich unter der Wachstumsschwelle bleibt. Der Indikator für bezahlte Preise gab auf hohem Niveau etwas nach. Der Auftragsindex sank unter die Wachstumsschwelle.

"Damit ist das Niveau noch vergleichsweise niedrig und Erwartungen einer zögerlichen Belebung des Sektors werden untermauert", schreibt Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell wohl unterstützt, zumal der Beschäftigungssubindex trotz eines Anstiegs noch auf einem sehr niedrigen Level liegt." Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins auf der nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte senken wird./jsl/he