DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas22.354 -1,6%Bitcoin60.724 -0,2%Euro1,1515 -0,3%Öl101,5 +8,5%Gold5.087 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Aktien in Rot: Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform Aktien in Rot: Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform
Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem Daimler Truck-Aktie baut Aufschläge aus: Gewinn bricht ein - Dividende steigt trotzdem
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA und China wollen sich für Handelsgespräche treffen

12.03.26 19:11 Uhr

WASHINGTON/PEKING/PARIS (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor dem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China will sein Finanzminister Scott Bessent Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng in Frankreich treffen. Aufgrund der "gegenseitigen Wertschätzung" von Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kämen die Handels- und Wirtschaftsgespräche zwischen den beiden Ländern voran, teilte Bessent mit. Das Treffen soll demnach am kommenden Sonntag und Montag in Paris stattfinden.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hat einen China-Besuch in Aussicht gestellt, der Berichten zufolge Ende März beginnen könnte. Peking bestätigte das bislang nicht.

Trump und Xi hatten sich zuletzt Ende Oktober in Südkorea im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen und unter anderem eine vorläufige Pause im laufenden Handelsstreit vereinbart.

Allerdings gibt es weiter Streit etwa beim Export seltener Erden aus China oder Computerchips aus den USA. Die US-Regierung hat nach juristischen Rückschlägen für Trumps Zollpolitik außerdem erst am Mittwoch neue Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Die Maßnahme richtet sich gegen zahlreiche Länder, darunter auch China./fsp/DP/nas