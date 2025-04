USA ziehen Truppen von Flughafen Rzeszow in Polen ab

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die USA wollen ihre Truppen von dem polnischen Militärflughafen Rzeszow abziehen und an andere Standorte in Polen verlegen. Dies sei Teil einer breiteren Strategie zur Optimierung von Militäroperationen, teilte das Oberkommando für US-Truppen in Europa und Afrika in Wiesbaden mit. Der Schritt sei mit Polen und den anderen Nato-Partnern abgesprochen. Kommandeur Christopher Donahue wurde mit den Worten zitiert, dies sei auch eine Gelegenheit, "dem amerikanischen Steuerzahler Dutzende Millionen Dollar zu sparen."

Wer­bung Wer­bung

Der Flughafen bei Rzeszow im Südosten Polens ist eine zentrale logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für die von Russland angegriffene Ukraine. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 wurden dort US-Soldaten stationiert, die den Flughafen mit Patriot-Flugabwehrsystemen schützen.

Militärhilfe für die Ukraine über Rzeszow geht weiter

In der Mitteilung des Oberkommandos für die US-Truppen in Europa und Afrika hieß es nun, die Militärhilfe für die Ukraine über Rzeszow gehe weiter. Polen und andere Nato-Verbündete würden den Schutz des wichtigen Standortes übernehmen. Seit Januar sind in der Nähe des Flughafens zwei Patriot-Staffeln der Bundeswehr im Einsatz.

Wer­bung Wer­bung

Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben der anderen Nato-Staaten hat in Europa die Angst geschürt, dass die Amerikaner Truppen vom Kontinent abziehen könnten.

Polens Präsident Andrzej Duda versuchte, entsprechende Ängste seiner Landsleute zu zerstreuen. Es handele sich bei der Entscheidung zu Rzeszow nicht um einen Truppenabzug, sondern um eine Umgruppierung, sagte er am Rande eines Besuchs in der Baltenrepublik Estland./dhe/DP/men