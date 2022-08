Valneva Aktie News: Valneva wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Valneva 9,61 EUR

Die Valneva-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 02.08.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 9,67 EUR. Die Valneva-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,57 EUR nach. Mit einem Wert von 9,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.856 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,50 EUR. 68,30 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,75 EUR.

Am 24.05.2022 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die Valneva-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

In der Valneva-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -0,190 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

Impfstoff-Aktien: Valneva ist zu spät dran

