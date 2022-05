Valneva Aktie News: Valneva am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,00 EUR

Das Papier von Valneva legte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 12,10 EUR. Die Valneva-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,81 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 12,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.676 Valneva-Aktien den Besitzer.

Analysten bewerten die Valneva-Aktie im Durchschnitt mit 24,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 24.03.2022. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valneva -0,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 278,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 440,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,50 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Valneva-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

