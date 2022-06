Valneva Aktie News: Valneva am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel Valneva 11,20 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 06.06.2022 16:22:00 Uhr 6,8 Prozent auf 11,17 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 11,02 EUR ein. Mit einem Wert von 11,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.668 Valneva-Aktien den Besitzer.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 24.05.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 08.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,934 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

