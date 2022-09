Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger schicken Valneva am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Valneva 8,50 EUR

Das Papier von Valneva gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 8,54 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Valneva-Aktie bei 8,50 EUR. Mit einem Wert von 8,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 4.900 Aktien.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,23 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 24.05.2022 vor.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Valneva-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

