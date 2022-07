Valneva Aktie News: Valneva am Donnerstagmittag im Keller

Aktien in diesem Artikel Valneva 9,94 EUR

Die Valneva-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 7,8 Prozent bei 10,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 9,95 EUR. Bei 10,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.531 Valneva-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,75 EUR je Valneva-Aktie an.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Der Verlust 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

