Valneva Aktie News: Valneva am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Valneva 7,62 EUR

-4,54% Charts

News

Analysen

Die Valneva-Aktie musste um 15.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 7,63 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Valneva-Aktie bei 7,54 EUR. Bei 8,06 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 16.378 Valneva-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2021 auf bis zu 30,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Valneva-Aktie somit 74,99 Prozent niedriger. Bei 7,32 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 4,26 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Valneva am 24.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,03 Prozent auf 21,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Valneva im Jahr 2023 0,514 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie bricht um ein Viertel ein: Valneva übt Kritik an EU - Impfstoffprogramm vor dem Aus?

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Co.: Booster für die Kurse

Valneva-Aktie mit weiterem Kurssprung: Corona-Zulassungsprüfung läuft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com