Valneva Aktie News: Valneva am Vormittag billiger

Die Valneva-Aktie wies um 28.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,83 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 9,82 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,82 EUR. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 675 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,50 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Valneva-Aktie 67,78 Prozent zulegen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 36,09 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,75 EUR an.

Valneva gewährte am 24.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

