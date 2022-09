Portfolio-Update: Delignit - Neues Potenzial

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Pilotenstreik legt Lufthansa-Drehkreuze lahm -- Shell und Exxon verkaufen kalifornisches Joint Venture nach Deutschland

Lululemon hebt Jahresprognose an. Credit Suisse plant Vermögenswaltung in China und Stellenabbau. Nordea-Aktie und Nokia-Aktie steigen in EURO STOXX 50 auf - Hermès schafft Sprung in Stoxx 50. Reckitt-Chef übernimmt Vorstandsvorsitz bei Kaffeekette Starbucks. Einheits-Cloud für VW-Software bis 2025. BVB hofft auf Sieg gegen Hoffenheim.