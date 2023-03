Zinsen: Rückenwind für den Aktienmarkt

Indizes in diesem Artikel Value-Stars-Deutschland-Index 281,9

0,1% Charts

News

Analysen

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Die Bankenkrise hat nicht nur den Aktienmarkt durchgeschüttelt, auch Anleihen sind kräftig in Bewegung gekommen. Die spektakulärste Entwicklung gab es bei Staatspapieren mit kurzer Laufzeit in den USA, deren Rendite stark zurückgegangen ist. Die Diskrepanz zur Politik der FED hat damit zugenommen. Der Markt wettet auf Zinssenkungen im laufenden Jahr, die Notenbank hingegen deutet an, dass ...

Weiterlesen auf value-stars.de