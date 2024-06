Varta Aktie News: Varta am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,42 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,42 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 10,18 EUR. Bei 10,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 51.066 Aktien.

Bei 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 131,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen