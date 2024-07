Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,59 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:02 Uhr 0,4 Prozent. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.312 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Gewinne von 180,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,45 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Varta-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sinkt: Varta rudert bei Umsatzziel zurück

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef