Varta Aktie News: Varta am Nachmittag höher

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,45 EUR nach oben.

Um 15:39 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,45 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,49 EUR. Bei 1,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 71.139 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.562,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 47,62 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,06 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

