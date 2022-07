Varta Aktie News: Varta büßt am Nachmittag ein

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 16:22:00 Uhr um 1,5 Prozent auf 80,18 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 79,82 EUR. Bei 81,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.045 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,67 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 18,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,83 EUR aus.

Varta veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

