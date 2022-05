Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Varta-Aktie konnte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 85,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 86,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.741 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 48,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 78,50 EUR. Mit Abgaben von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 31.03.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 280,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 239,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Varta am 12.05.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,19 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausschüttungen der TecDAX-Aktien: Diese Dividenden will die deutsche Tech-Elite zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com