Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag im Minusbereich

Trading Idee

Die Aktien von VARTA sind am heutigen Freitag zunächst weiter angestiegen und haben im Tageshoch 82,78 Euro erreicht. In der Folge sackten die Papiere wieder ab und zeigen sich am heutigen Freitagnachmittag mit einer bärischen Tageskerze. Es könnte ein weiterer Rücklauf folgen.