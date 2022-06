Varta Aktie News: Varta gewinnt am Vormittag an Boden

Die Varta-Aktie konnte um 06.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 85,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 85,60 EUR. Bei 85,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 670 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,10 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 89,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Varta-Aktie belaufen.

