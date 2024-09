Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1,67 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 1,67 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,65 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 43.422 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Gewinne von 1.344,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,67 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.09.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

