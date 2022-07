Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 07.07.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 80,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 814 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 51,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 17,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,83 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

