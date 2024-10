Varta Aktie News: Varta am Nachmittag auf Höhenflug

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 78,6 Prozent auf 3,31 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 78,6 Prozent auf 3,31 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 3,42 EUR zu. Bei 2,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.840.351 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 629,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verliert deutlich: Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden

Varta-Aktie mit Gewinnen: Weitere Einigung in Sanierungsverfahren erzielt

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?