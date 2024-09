Varta Aktie News: Varta am Mittag auf grünem Terrain

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 1,52 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 1,52 EUR. Bei 1,55 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 33.536 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 93,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 100,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.09.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

