Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Varta konnte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 86,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 86,66 EUR. Bei 81,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.917 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 165,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,87 Prozent hinzugewinnen. Bei 67,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 27,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,80 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,99 EUR je Aktie belaufen.

