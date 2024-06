Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Nachmittag kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 9,38 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 9,38 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 9,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.605 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 61,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 26,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,00 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Varta die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

