Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 3,75 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 3,75 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 3,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,70 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238.611 Stück gehandelt.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 543,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.08.2024 (0,76 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 79,73 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

