Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagvormittag ins Minus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,40 EUR ab.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 10,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 10,37 EUR. Bei 10,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.242 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 132,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,44 EUR. Mit Abgaben von 28,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 16,25 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Varta dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

