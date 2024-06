Varta Aktie News: Varta am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 9,30 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,30 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 9,68 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.049 Varta-Aktien.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 159,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 25,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Varta-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

