Varta Aktie News: Varta am Mittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 29,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 29,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,90 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 79.009 Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,62 EUR ab. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 11,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 31,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

