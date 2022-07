Varta Aktie News: Varta am Dienstagmittag gefragt

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 74,60 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 74,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.812 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 165,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,03 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,90 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,83 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Varta die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

