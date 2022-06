Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 85,80 EUR abwärts. Die Varta-Aktie sank bis auf 85,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,80 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 26.095 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 165,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,28 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Varta-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Varta dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie legt zu: Varta dürfte laut Goldman Sachs von Geschäft mit E-Batterien profitieren

Was Analysten von der Varta-Aktie erwarten

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com