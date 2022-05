Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag im Plus

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 83,84 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,54 EUR. Bei 82,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 45.788 Varta-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 23,51 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Varta dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Varta-Aktie belaufen.

