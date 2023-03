VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Freitagvormittag im Plus

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 43,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 43,08 EUR. Mit einem Wert von 42,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.597 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,10 EUR. Der derzeitige Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie liegt somit 51,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,10 EUR ab. Mit Abgaben von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,00 EUR.

Am 09.02.2023 hat VERBIO Vereinigte BioEnergie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 485,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 458,72 EUR umgesetzt.

Am 11.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2021 1,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

