VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 36,72 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 36,72 EUR. Bei 36,72 EUR erreichte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.498 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 138,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ist somit 18,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 59,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat VERBIO Vereinigte BioEnergie mit einem Umsatz von insgesamt 485,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Am 07.11.2024 wird VERBIO Vereinigte BioEnergie schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie in Höhe von 1,43 EUR im Jahr 2021 aus.

