VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich VERBIO Vereinigte BioEnergie

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 31,46 EUR.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 31,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie sogar auf 31,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.933 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,65 EUR markierte der Titel am 14.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 178,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,77 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wird bei 59,33 EUR angegeben.

VERBIO Vereinigte BioEnergie ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 485,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 575,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie.

