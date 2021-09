Verdant Financial Partners I: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Verdant Financial Partners I stellte am 15.09.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 9,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,024 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,026 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 38,37 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Verdant Financial Partners I einen Umsatz von 37,20 Millionen CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,058 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 38,04 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.net