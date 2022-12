Compleo-Aktien -80 Prozent: Insolvenzeröffnungsanträge angekündigt

Die Papiere des Ladetechnikanbieters notieren am Dienstag im XETRA-Handel stellenweise 84,88 Prozent tiefer bei 0,93 Euro.

Angesichts erhaltener Informationen über den Stand der Verhandlungsgespräche mit potenziellen Investoren und Stakeholdern sei der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass "die in den letzten Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden", teilte Compleo nach Börsenschluss mit. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit werde das Unternehmen kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Insolvenzgericht stellen.

Hohe Kosten hatten den Verlust bei Compleo in den ersten drei Quartalen vergrößert. Erst Mitte November hatte der seit 1. November amtierende Vorstand unter der Führung von Jörg Lohr sein Konzept zur Neuausrichtung des Geschäfts vorgestellt.

Vor knapp zwei Wochen jedoch hatte der Experte Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research geurteilt: "Bei Compleo spitzt sich die Lage zu." Bislang habe das UNternehmen keine Angaben zu den Einsparungszielen seiner derzeitigen Maßnahmen und den entsprechenden Kosten gemacht. Interne Finanzierungsmöglichkeiten seien begrenzt.

Compleo war im Oktober 2020 an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis hatte 49 Euro je Aktie betragen. Nachdem die Anteilscheine zunächst zwischenzeitlich stark gestiegen und im Sommer 2021 bei knapp 113 Euro ein Rekordhoch erreicht hatten, ging es mit den Aktien steil nach unten.

Warburg belässt Compleo auf "Sell"

Das Analysehaus Warburg Research hat Compleo Charging Solutions angesichts des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Compleo Charging Solution AG und die Compleo Charging Technologies GmbH auf "Sell" belassen. Derzeit nicht betroffen sei die Compleo Charging Software GmbH, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer ersten Reaktion am Dienstag und betonte: Er sehe kaum Gründe, in die Aktie zu investieren. So dürfte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens negative Auswirkungen auf das laufende Geschäft haben. Unter anderem sieht er im aktuellen Anstieg der Energiepreise sowie dem Rückgang der Subventionen im kommenden Jahr einen starken Gegenwind für den Absatz von Elektroautos in Deutschland 2023. Das wiederum dürfte sich auch negativ auf die Anzahl der Transaktionen auf der Software-Plattform auswirken.

