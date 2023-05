CS-Aktie im Plus: Umgang mit Credit Suisse schadet laut S&P 500 Glaubwürdigkeit von Bail-ins

"Wir hören von Zeit zu Zeit von einigen Investoren, dass sie nicht mehr glauben, dass Bail-ins bei systemisch wichtigen Banken angewendet werden", sagte Analyst Giles Edwards in einer Telefonkonferenz. Bail-in sieht die Verlustbeteiligung der Aktionäre und Inhaber bestimmter Finanzinstrumente vor, die extra für den Abwicklungsfall geschaffen wurden. Zu diesen Instrumenten gehören so genannte AT1-Anleihen, die automatisch in Eigenkapital umgewandelt werden.

Edwards verwies darauf, dass die schweizerischen Behörden besonders laut den Wechsel von einem Bail-out (Einsatz von Steuergeldern) zu einem Bail-in bei der Regulierung gefordert hätten. "CS war abwickelbar, aber die Behörden hielten es nicht für durchführbar", sagte Edwards.

Die schweizerischen Behörden hatten eine Übernahme von CS durch UBS arrangiert. Dabei mussten die Inhaber der AT1-Anleihen ihr Investment voll abschreiben, nicht aber die Aktionäre. Die EU-Behörden haben versichert, dass sie das Vorgehen der Schweiz nicht kopieren würden.

An der SIX gewinnt die CS-Aktie zwischenzeitlich 0,55 Prozent auf 0,77 Franken.

