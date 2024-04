Diversifizierung mit ETF-Portfolio

Verlustrisiko minimieren

In diesem Video (Link unten) stellen wir 5 ETF-Portfolios für verschiedene Anlagestrategien vor.

Mit einem Portfolio aus mehreren ETFs können Sie Ihr Investment noch breiter streuen und damit Verlustrisiken minimieren. In diesem Video stellt Felix Kästner 5 verschiedene ETF-Portfolios mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten vor - sicher ist auch für Sie das richtige dabei! Jetzt das Video schauen:

Das konträre Investieren basiert natürlich zum Großteil auf dem Value-Ansatz von Warren Buffett - Allerdings fällt es Ihnen mit der Methode von Hulbert sehr leicht, solche Value-Titel zu identifizieren! Mehr zur Aktienauswahl und zur Zusammensetzung eines Portfolios, erfahren Sie im Ratgeber-Bereich!