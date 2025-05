Erholungszeit knapp

Im Dortmunder Stadion ertönte kurz die Champions-League-Hymne, bevor Fans und Spieler von Borussia Dortmund mit einer begeisterten La-Ola ausgelassen jubelten.

Mit dem 3:0 (1:0) Sieg gegen das bereits abgestiegene Holstein Kiel sicherte sich der BVB nach einer beeindruckenden Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga auf den letzten Drücker einen Platz in der Königsklasse.

"Dieser Verein gehört einfach in die Champions League", sagte BVB-Keeper Gregor Kobel nach einem ersten Bier in der Kabine. "Wir sind einfach ein geiles Team gewesen jetzt die letzten Wochen. Der Trainer hat einen super Job gemacht und ich finde, das Team hat es überragend angenommen."

Trainer Niko Kovac, der von den Fans mit lauten Sprechchören gefeiert wurde, blieb eher zurückhaltend: "Unterm Strich sind wir alle glücklich und froh, aber es besteht kein Punkt zum Feiern." Der Weg und allen voran auch das letzte Spiel seien ein harter Kampf gewesen. "Lange Zeit waren wir nur Beifahrer und am letzten Spieltag saßen wir auf einmal urplötzlich auf dem Fahrersitz und konnten es selbst entscheiden. Es war nicht einfach", betonte der Coach.

Historische BVB-Aufholjagd

Mit dem Erfolg gelang Dortmund nach der Saison 1993/94 zum zweiten Mal in der Bundesliga-Geschichte ein Sprung von Rang elf in die Top vier in den letzten acht Spieltagen. Kein anderes Team schaffte bislang einen derartigen Endspurt. Die Saison beendeten die Schwarzgelben damit mit einer Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Partien in Folge.

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion trafen Serhou Guirassy (3. Minute) per Foulelfmeter sowie Marcel Sabitzer (47.) und Felix Nmecha (73.) für den BVB. Kiel spielte beim Abschied aus der Bundesliga lange Zeit in Unterzahl, nachdem Carl Johansson (9.) früh mit Rot vom Platz musste.

Guirassy trifft früh vom Punkt

Viel Mühe hatte der BVB anfangs nicht: Bereits nach etwas mehr als einer Minute zeigte Schiedsrichter Harm Osmers auf den Elfmeterpunkt, nachdem Lewis Holtby Nmecha im Strafraum ungestüm zu Fall gebracht hatte. Guirassy verwandelte halbhoch ins linke Eck zu seinem 21. Saisontor - Vereinsrekord für einen Spieler in seiner ersten BVB-Saison.

Kiel bei Bundesliga-Abschied lange in Unterzahl

Kurz darauf folgte der nächste Schock für die Kieler, die bei ihrem vorerst letzten Auftritt im Fußball-Oberhaus von ihren zahlreichen ganz in Weiß gekleideten Fans von einem Meer aus blau-roter Pyrotechnik empfangen worden waren. Abwehrchef Johansson sah die Rote Karte, nachdem er Karim Adeyemi auf dem Weg zum Tor seitlich mit gestrecktem Bein abgeräumt hatte.

Anstatt in Überzahl nachzulegen, ließ Dortmund immer mehr nach und zeigte wenig Entschlossenheit. Gefährlich wurde der BVB in der ersten Hälfte ausschließlich durch Distanzschüsse von Sabitzer (21.) und Niklas Süle (37.), während Kiel immer mutiger wurde. Kobel verhinderte bei seinem erst neunten Ballkontakt den Ausgleich durch Shuto Machino (39.). Zwar dominierte Dortmund Ball und Raum, doch zwingende Chancen blieben Mangelware.

BVB startet auch furios in zweite Hälfte

Nach der Pause sorgte ein erneut furioser Start der Gastgeber für Erleichterung bei Schwarzgelb. Mit dem ersten Torschuss der zweiten Halbzeit traf Sabitzer nach einer Flanke von Julian Brandt zum 2:0 - sein erster Saisontreffer und dazu noch die erste direkte Torbeteiligung in einem Pflichtspiel in dieser Spielzeit.

Der BVB entwickelte mehr Zug nach vorn als über weite Strecken der ersten Hälfte. Schließlich machte Nmecha mit seinem Treffer nach einem schönen Zuspiel von Daniel Svensson, der auch über die Saison hinaus beim BVB bleibt, alles klar.

Kaum Zeit bis zur Club-WM

Zeit zur Erholung bleibt der Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach dem erfolgreichen Endspurt in der Fußball-Bundesliga kaum. "Es wird sehr herausfordernd, dass wir bis zur Club-WM jetzt nur diese zwei kurzen Urlaubswochen haben. Es gibt nicht so wirklich einen Cut. Der Übergang ist fast fließend", sagte Borussia Dortmunds Keeper Gregor Kobel nach dem 3:0 gegen Holstein Kiel, mit dem sich der BVB noch die Teilnahme an der Champions League sicherte.

"Ich hoffe, dass wir da von der Energie her und vor allem vom Kopf her auch frisch bleiben", erklärte der 27-Jährige, der sich darüber freute, direkt nach dem Bundesliga-Finale in den Urlaub starten zu dürfen. "Zwei Wochen ist jetzt nicht die Zeit, wo du groß runterkommst und den Kopf frei kriegst, weil nach einer Woche hast du erst richtig gecheckt, dass du überhaupt weg bist und dann geht es schon fast wieder los." Dennoch freue er sich auf eine "geile und spannende Club-WM".

Kovac: Erst Familie, dann Gegner-Check

Auch Trainer Kovac sehnt sich zunächst nach einer kurzen Auszeit. Auf die Frage von anwesenden Vertretern des südafrikanischen Club-WM-Gegners Mamelodi Sundowns, ob er sich bereits auf Gegner vorbereitet habe, antwortete er: "Ehrlich gesagt, habe ich mir bisher noch nichts angeschaut. Der Fokus lag voll auf der Bundesliga. Morgen fahre ich erstmal zu meiner Familie und dann werde ich mir auch mal Clips von allen Gegnern angucken."

Vom 15. Juni bis zum 23. Juli wird die Bundesliga bei der Club-WM mit 32 Mannschaften aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen durch den BVB und den FC Bayern München vertreten. Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey. Dortmund spielt zum Auftakt der Gruppenphase am 17. Juni um 18.00 Uhr gegen Fluminense Rio de Janeiro.

Hummels-Rückkehr nicht geplant

Eine Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund für die Club-WM in diesem Sommer ist laut Sportdirektor Sebastian Kehl "aktuell nicht geplant". Grundsätzlich vertraue man dieser Mannschaft, "die in den letzten Wochen so performt hat", betonte Kehl im "Doppelpass" von Sport1.

Ausschließen wollte der frühere Nationalspieler eine Rückholaktion von Hummels bei möglichen Verletzungen aber nicht. "Mats ist ein super wichtiger Spieler für Borussia Dortmund gewesen. Wir wissen, dass wir uns theoretisch auf Mats verlassen können", sagte Kehl.

Der Weltmeister von 2014, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, kann theoretisch für die Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA unter Vertrag genommen werden. An dem Turnier nimmt neben Dortmund aus der Bundesliga auch der FC Bayern teil.

Kehl: Sancho-Rückkehr "nicht unser größtes Thema"

Auch mit Blick auf eine erneute Verpflichtung von Jadon Sancho, gab sich Kehl zurückhaltend: "Jadon hat eine sehr große Vergangenheit in diesem Club. Auch im letzten Jahr, als wir ihn noch einmal zurückgeholt haben, hat er seinen Stellenwert unter Beweis gestellt. Aber aktuell ist es nicht unser größtes Thema."

Der BVB werde versuchen, im Sommer punktuell zu investieren. Grundsätzlich glaube man aber an die Konstellation. "Wir werden an einem gewissen Punkt auch verkaufen müssen", sagte Kehl. Als Kandidat, der eine hohe Ablösesumme generieren kann, gilt Außenstürmer Jamie Gittens.

Doan nach Dortmund? Transfergerüchte nehmen Fahrt auf

Freiburgs Offensivspieler Ritsu Doan dürfte nach dem Verpassen der Champions League zu einem heißen Spekulationsobjekt auf dem Transfermarkt werden. Der 26 Jahre alte Japaner soll bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. "Wir schauen auch national", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im "Doppelpass" von Sport1. Er verwies auf Verpflichtungen wie Serhou Guirassy oder Maximilian Beier.

Dortmund und Frankfurt haben seit Samstag Gewissheit, in der kommenden Saison in der Königsklasse zu spielen. Freiburg bleibt nach dem 1:3 gegen die Hessen nur die Europa League. "Ritsu Doan war für Freiburg ein sehr wichtiger Spieler, ob er nächstes Jahr noch dort spielt, weiß ich nicht. Es gibt ja noch mehrere Clubs, die anscheinend interessiert sind. Ich kann dazu im Moment noch nichts sagen", fügte Kehl an.

Doan: Erstmal Kopf freibekommen

Der dynamische Flügelspieler hat in dieser Saison alle 34 Bundesliga-Partien bestritten und zehn Treffer sowie acht Vorlagen für Freiburg beigesteuert. Doan selbst hat sich noch nicht entschieden. "Ich weiß es nicht. Ich mache mir natürlich die ganze Zeit Gedanken um meine Zukunft, aber habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich muss jetzt erstmal den Kopf freibekommen", sagte er nach dem Liga-Finale.

Sein Marktwert wird auf etwa 20 Millionen Euro taxiert. Doans Vertrag im Breisgau ist bis Sommer 2027 gültig.

DORTMUND (dpa-AFX)