BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Donnerstagnachmittag nach

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 3,68 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,68 EUR. Bei 3,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 84.845 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 12,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Abschläge von 24,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,83 Mio. EUR im Vergleich zu 98,19 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

