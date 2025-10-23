BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 3,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 3,52 EUR. Bei 3,52 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 3,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.245 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Gewinne von 17,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit Abgaben von 21,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 15.08.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund-Trainer Kovac lobt Brandt - Begeisterung vor Champions-League-Spiel in Kopenhagen

BVB-Aktie trotzdem fester: Niederlage gegen Bayern