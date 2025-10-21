BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 3,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 0,7 Prozent auf 3,45 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.631 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,41 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,015 EUR in den Büchern stehen haben wird.

