BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag gefragt

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,48 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,48 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.043 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,82 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 25,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,41 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,67 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,015 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

