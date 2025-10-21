BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 3,48 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,46 EUR. Zuletzt wechselten 38.069 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 20,26 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 15.08.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,41 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,67 Mio. EUR.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,015 EUR fest.

