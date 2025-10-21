DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 -7,3%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.581 -2,6%Euro1,1625 -0,2%Öl61,06 +0,2%Gold4.325 -0,7%
Leverkusen und Dortmund in der Champions League gefordert

21.10.25 05:48 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,46 EUR -0,04 EUR -1,14%
LEVERKUSEN/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Champions League sind zwei Bundesliga-Vertreter im Einsatz. Bayer Leverkusen bekommt es am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Der ehemalige Bundesliga-Meister steht nach zwei Remis aus den ersten beiden Partien bereits unter Zugzwang.

Borussia Dortmund tritt auswärts (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Kopenhagen und seinem ehemaligen Profi Youssoufa Moukoko an. Nach dem 4:4 bei Juventus Turin und dem 4:1 gegen Athletic Bilbao will der BVB seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Der FC Bayern (gegen den FC Brügge) und Eintracht Frankfurt (im Duell mit dem FC Liverpool) sind erst am Mittwoch gefordert./pre/DP/mis

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

