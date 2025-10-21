Leverkusen und Dortmund in der Champions League gefordert
LEVERKUSEN/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Champions League sind zwei Bundesliga-Vertreter im Einsatz. Bayer Leverkusen bekommt es am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Der ehemalige Bundesliga-Meister steht nach zwei Remis aus den ersten beiden Partien bereits unter Zugzwang.
Borussia Dortmund tritt auswärts (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Kopenhagen und seinem ehemaligen Profi Youssoufa Moukoko an. Nach dem 4:4 bei Juventus Turin und dem 4:1 gegen Athletic Bilbao will der BVB seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Der FC Bayern (gegen den FC Brügge) und Eintracht Frankfurt (im Duell mit dem FC Liverpool) sind erst am Mittwoch gefordert./pre/DP/mis
